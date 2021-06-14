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  • Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı

Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili, “Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın” sözleri büyük tepki topladı.

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14.06.2021 09:15:46
Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili, “Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın” sözleri büyük tepki topladı.

Önceki akşam HaberTürk ekranlarında bir canlı yayına çıkan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da konuk olarak yer aldığı programda Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik konuşurken, "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın."

Prof. Dr. Şen, tepki çeken açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir günler olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Prf. Dr. Şen'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken Twitter'da #HaddiniBilErsanŞen hashtag'ı kısa sürede TT oldu.

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Ekran Resmi 2021-06-14 09.14.23

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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