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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Ercan: Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar

Prof. Dr. Ercan: Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar

Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Prof. Dr. Ercan, 'Türk Cumhuriyetlerini korumak istiyorsan Rusya’yla iyi geçineceksin. 1878’i unutma!. Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar' dedi.

30 Dakika Önce
2022-02-23 11:49:31
Prof. Dr. Ercan: Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar

Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendiren Bilim insanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türk Cumhuriyetlerini korumak istiyorsan Rusya'yla iyi geçineceksin. Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar" dedi.

Ercan sosyal medyadan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Prof. Ercan'ın açıklamaları şöyle:

Kazakistan'ın ülkesi 2,275,000 km2, nüfusu 20 milyon. Kazakların oranı %63,6, Ruslar %23,7, Özbekler %2,9, Ukraynalılar %2,1, Uygurlar %1,4, Tatarlar %1,3, Almanlar %1,1, %3,9 öteki kökenlerden oluşmaktadır. Çok sayıda Rus Rusya'ya döndü. Sınırı Stalin çizdi. İsterse Putin bozar.

Uluslararası siyaset dans etme sanatıdır. Tıpkı Atatürk gibi; hem vals, hem tango, hem de zeybek oynamasını bileceksin. Putin de öyle…Türk Cumhuriyetlerini korumak istiyorsan Rusya'yla iyi geçineceksin. 1878'i unutma!

Türkiye'nin sınırlarını Atatürk savaşla çizdi. Ancak, Rus toprağı olan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Yakutistan, Kırgızistan,Tacikistan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Beyaz Rusya sınırlarını SSCB döneminde Stalin çizdi. Hiç biri savaşarak toprak alıp, ülke kurmadı.

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Ekran Resmi 2022-02-23 11.51.57

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