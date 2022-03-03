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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Demirtaş: Türkiye'nin izlediği politikayı doğru buluyorum

Prof. Dr. Demirtaş: Türkiye'nin izlediği politikayı doğru buluyorum

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AK Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna savaşında izlediği politikayı doğru bulduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-03 15:44:57
Prof. Dr. Demirtaş: Türkiye'nin izlediği politikayı doğru buluyorum

Rusya – Ukrayna savaşı 8. Gününe girerken Rusya'ya bir çok ülke yaptırım uygulama kararı aldı. Türkiye'de ise AK Parti hükümeti NATO üyesi olmasına rağmen tarafsız tavrını korumaya çalışıyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Ülkemizin önceliklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Rusya ile konuşabilecek bir aktörün olması gerekiyor. Herkes köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak. Biz bu kanalı açık tutmak adına yaptırım paketi planlamıyoruz.” İfadlerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya kanalı üzerinden AK Parti hükümetinin Ukraynabu tavrının doğru olduğunu ortaya koyan bir analizde bulundu. Twitter'da milyonlarca takipçisi bulunan Demirtaş “Son bir haftadır izlenen politikayı doğru buluyorum” diye yazdı.

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Demirtaş söz konusu paylaşımında şunları belirtti:

“Türkiye'nin bu dış karmaşada mümkün olduğu kadar önde olmaması ve tarafsız kalması iyi. Zira hem tarım ürünleri, hammadde ve enerjiye bağımlılığımız; hem de jeopolitik konumumuzun riskliliği açısından ön planda olmamalıyız. Son bir haftadır izlenen politikayı doğru buluyorum.
Bu savaşın bir an önce bitmesini. Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce anlaşmasını diliyorum. Zaten halkları arasında bir problem olmadığı açık. İş rus siyasetçilere düşüyor.” .

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