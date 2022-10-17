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Prof. Dr. Demirtaş: Gün gelecek siyasetçilerden kurtulacağız!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'yapay zeka sayesinde' sağcıların ve solcuların yok olacağını iddia etti.

1 Saat Önce
2022-10-17 15:53:18
Prof. Dr. Demirtaş: Gün gelecek siyasetçilerden kurtulacağız!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, sosyal medya hesabından "Gün gelecek yazılımlar inanılmaz ilerleyecek. Yapay zeka olağanüstü bir seviyeye gelecek. Ve biz siyasetçilerden kurtulacağız. Yalanlarını, ayrıştırmalarını, Şark kurnazlıklarını, sağcılıklarını, solculuklarını alıp yok olup gidecekler. Huzur gelecek, yazılımlar yönetecek…" ifadelerini kullandı.

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