Prof. Dr. Demir'den 'yeni FETÖ' ihtimaline karşı 5 teklif

Hanefilik, Maturidilik, Radikalleşme, Selefilik ve Dini Politik Araştırmalar TEPAV-OAS Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir, gelecekte muhtemel bir ‘FETÖ’ oluşumunun şimdiden engellenmesi bakımından ilgili kurum-kuruluşlara bir dizi teklif ve tavsiyede bulundu

Prof. Dr. Demir'in twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımları şöyle;

Bir Daha FETÖ Olmasın Diyorsak İşte Önerilerim:

1.Özgürlük: Kapalı, aşırı ve radikal grupların en büyük düşmanı özgürlüktür. İnsanlar inancı, kimliği, etnik aidiyeti yönünden özgürce kendilerini ifade ettikleri sürece bu yapılara doğru itilmezler.

2.Denetim: Özgürlük sorumsuzluk değildir. Diğer alanlar gibi Dini cemaatler, inanç toplulukları öncelikle mali yönden, vakıf ve dernek amaçları ile faaliyetlerinin uyumluluğu açısından bağımsız denetçilerce denetlenmelidir. Bu denetim teolojik bir denetim olmamalıdır.

3.Tarafsızlık: Devlet hiçbir inanç topluluğuna ne ayrımcılık yapabilir ne de onu diğerleri aleyhine destekleyebilir. Devlet faaliyetleri oranında tüm inanç topluluklarına eşit ve aynı mesafede durmalıdır.

4.Liyakat: Bir kimse bir dini veya inanç topluluğuna aidiyeti nedeniyle bir makama atanmamalıdır. Aksine inancı nedeniyle de yükselmesi engellenmemelidir. Liyakat atamalarda en temel kriter olmalıdır.

5.Uzmanlık: Dini örgütler yabancı istihbarat örgütlerinin sızdığı ve sosyal kargaşalık çıkarmak için kullanıldığı yapılar olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenler dini grupların dinamikleri, kült yapıların özellikleri konusunda uzmanlık alanlarına destek verilmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.