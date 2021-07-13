DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

EYT son dakika | 2021 EYT çıkacak mı? EYT yasası çıkacak mı?
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme
ASELSAN, SAHA İstanbul üyesi firmalarla sanayileşme etkinliğinde buluştu
PTT'den Kurban Bayramı'na özel yüzde 25 indirim
THY, günlük 1144 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Afganistan’daki savaşı tetikleyen sebepler
Bizim Toptan'ın yeni şubesi Biga’da açıldı
Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta
Kardinal kılığındaki çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı
Türkiye’nin en cool teknoloji marketi Teknosa oldu
Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda
Arzum Okka Grandio Duo, Haus & Garten testinde 'çok iyi' notu aldı
Turkcell 'her yerde üstün hizmet' sunuyor
Sur Yapı Marka AVM'den 3 motosiklet hediyeli kampanya

TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Demir'den 'yeni FETÖ' ihtimaline karşı 5 teklif

Prof. Dr. Demir'den 'yeni FETÖ' ihtimaline karşı 5 teklif

Hanefilik, Maturidilik, Radikalleşme, Selefilik ve Dini Politik Araştırmalar TEPAV-OAS Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir, gelecekte muhtemel bir ‘FETÖ’ oluşumunun şimdiden engellenmesi bakımından ilgili kurum-kuruluşlara bir dizi teklif ve tavsiyede bulundu

4 Saat Önce
2021-07-13 11:08:28
Prof. Dr. Demir'den 'yeni FETÖ' ihtimaline karşı 5 teklif

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Prof. Dr. Demir'in twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımları şöyle;

Bir Daha FETÖ Olmasın Diyorsak İşte Önerilerim:

1.Özgürlük: Kapalı, aşırı ve radikal grupların en büyük düşmanı özgürlüktür. İnsanlar inancı, kimliği, etnik aidiyeti yönünden özgürce kendilerini ifade ettikleri sürece bu yapılara doğru itilmezler.

2.Denetim: Özgürlük sorumsuzluk değildir. Diğer alanlar gibi Dini cemaatler, inanç toplulukları öncelikle mali yönden, vakıf ve dernek amaçları ile faaliyetlerinin uyumluluğu açısından bağımsız denetçilerce denetlenmelidir. Bu denetim teolojik bir denetim olmamalıdır.

3.Tarafsızlık: Devlet hiçbir inanç topluluğuna ne ayrımcılık yapabilir ne de onu diğerleri aleyhine destekleyebilir. Devlet faaliyetleri oranında tüm inanç topluluklarına eşit ve aynı mesafede durmalıdır.

4.Liyakat: Bir kimse bir dini veya inanç topluluğuna aidiyeti nedeniyle bir makama atanmamalıdır. Aksine inancı nedeniyle de yükselmesi engellenmemelidir. Liyakat atamalarda en temel kriter olmalıdır.

5.Uzmanlık: Dini örgütler yabancı istihbarat örgütlerinin sızdığı ve sosyal kargaşalık çıkarmak için kullanıldığı yapılar olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenler dini grupların dinamikleri, kült yapıların özellikleri konusunda uzmanlık alanlarına destek verilmelidir.

hilmi demir-fetö

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH