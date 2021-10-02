DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'den Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a ''Doğu Akdeniz'' tepkisi
Sinsi bir düşman hemen altımızda
Katar'da halk sandık başında
İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi
Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?
'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi
Anne adayları delta varyantına dikkat!
Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz
Duterte'den sürpriz karar
Cildiniz kırışmaya başladıysa...
Ekim ayında borsaları neler bekliyor?
Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti!
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.

1 Saat Önce
2021-10-02 11:06:26
Prof. Dr. Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia etti.

Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu: “Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun...”

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Necati Demir, mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi:

Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alp Er Tunga'nın mezarının Buhara'da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım.”

Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN