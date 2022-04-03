Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturması sonuçlandı

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl bir öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çekmişti.

Şengör, bir Zoom görüşmesinde “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim. 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

DİSİPLİN CEZASINA GEREK GÖRÜLMEDİ

Cumhuriyet'in bildirdiğine göre Şengör hakkında açılan disiplin soruşturması sonuçlandı.

Soruşturmayı yürütülen komisyonca Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.

Rapor Rektörlüğe sunuldu, Rektörlük yönetimi soruşturma komisyonunun bu kararını da uygun bularak onayladı.

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yapmıştı.

Şengör'ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” demişti. .