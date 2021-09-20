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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Celal Şengör'den ''taciz'' olayı ile igili ilk açıklama

Prof. Dr. Celal Şengör'den ''taciz'' olayı ile igili ilk açıklama

Öğrencisine kızdığı için 'eteğini kaldırıp tokat attığını' anlattığı video nedeniyle eleştirilen ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör açıklama yaptı.

1 Saat Önce
2021-09-20 15:07:29
Prof. Dr. Celal Şengör'den ''taciz'' olayı ile igili ilk açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen videodaki anlatımının yankılar sürüyor.

Prof. Dr. Celal Şengör olayla ilgili ilk açıklamayı, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre sunucu Hakan Ural Prof. Dr. Şengör'ün yaptığı açıklamayı paylaştı. Şengör'ün ifadelerine yer veren Ural “Celal Hoca diyor ki; ‘ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum' diyor” Sözleriyle eleştirilere olan yanıtını paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, söz konusu ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu.

İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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