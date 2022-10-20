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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ''KKTC tanınmalı'' tişörtü

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ''KKTC tanınmalı'' tişörtü

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs'ın diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili kampanyaya destek verdi.

2 Gün Önce
2022-10-20 13:59:13
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ''KKTC tanınmalı'' tişörtü

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce olarak "KKTC Tanınmalı" yazan bir üst giydi.

Sancar'ın bu paylaşımının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bilim insanı ve sağlık danışmanım Prof. Dr. Nedime Serakıncı'nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar'a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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