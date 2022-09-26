Prof. Dr. Arif Verimli'den uyarı: AMATEM açın, yoksa…

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçmiş zamandaki paylaşımını tekrardan paylaşarak önemli bir konuya değindi. İşte detaylar…

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz aylardaki paylaşımını yeniden gündeme getirerek AMATEM açılmasının önemini vurguladı. Verimli, yeterli sayıda AMATEM açılmazsa yakın gelecekte suç oranlarının üç katına çıkacağını söylemişti.

Prof. Dr. Verimli, “Artık gerçek gündeme dönelim; Ülkemize acilen 20 tane 300'er yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yapılmalı. Bunların 5'i sadece AMATEM olmalı. Uyuşturucu/Uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılığı korkunç boyutlarda ve bu suç oranını yakın gelecekte üç katına çıkaracak…” dedi. Bu paylaşımını hatırlatan Verimli, şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu maddelerin etkisinde ya da yoksunluğunda işlenen kan dondurucu şiddet olayları yakın gelecekte üç katına çıkacak demiştim.. 1990'dan beri madde bağımlılığı ve madde bağımlıları ile çalışan bir hekimim.. AMATEM açın, AMATEM yok, yatak yok, yeterli değil… Sesimizi duyun”

AMATEM nedir, kaç tane var?

AMATEM (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) alkol ve madde kullanım bozuklukları ile internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığı gibi davranışsal bağımlıkların tedavileri yapılmaktadır. Danışanların tıbbi tedavilerinin yanı sıra; bağımlılığını önleme amacıyla öğrencilere, ailelere ve hekimlere yönelik eğitim programlarımız vardır. Bu amaçla her hafta aileler ile eğitim toplantısı yapılmaktadır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce hizmet sunulan toplam 704 yatak kapasiteli 26 AMATEM bulunuyor.

AMATEM'de tedavi nasıl?

Yatarak tedaviler 4 hafta boyunca devam ediyor. Taburculuk sonrasında da tedavi devam ediyor. 3 ay süreyle grup psikoeğitim programını ve en az 1 yıl süreyle poliklinik takiplerini kapsamaktadır. Bağımlılık tedavisi ömür boyu devam edebilir.

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