Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ne zaman defnedilecek? Alaeddin Yavaşca neden vefat etti?

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti. Sevilen sanatçının ardından binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. Peki ama Alaeddin Yavaşca ne zaman hangi camide defnedilecek?

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti. Sevilen sanatçının ardından binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. Peki ama Alaeddin Yavaşca ne zaman hangi camide defnedilecek?

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." sözlerinin yer aldığı tweetle başsağlığı diledi.

Devlet Bahçeli; "Klasik Türk müziğinin usta sanatçısı, sesi ve şaheser besteleriyle milletimizin müşfik gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde bir taziye mesajı yayınladı.

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." kelimeleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay ise sevilen sanatçı için; "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." sözlerini yayınladı.

Alaeddin Yavaşca ne zaman defnedilecek?

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 25 Aralık Cumartesi 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle birlikte tören hazırlanacak. Prof. Dr. Yavaşca'nın naaşı Fatih Camiinde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.