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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Demirtaş'ın asgari ücretle ilgili sözleri canlı yayında gerginliğe yol açtı

Prof. Demirtaş'ın asgari ücretle ilgili sözleri canlı yayında gerginliğe yol açtı

Asgari ücrette yapılması planlanan artışa ilişkin attığı tweetlerle tepki çeken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün akşam CNN Türk'te yayınlanan programa canlı bağlanarak sözlerine açıklama getirdi. Demirtaş'ın sözleri canlı yayında gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

2 Saat Önce
2021-12-15 12:22:12
Prof. Demirtaş'ın asgari ücretle ilgili sözleri canlı yayında gerginliğe yol açtı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" açıkladı. Demirtaş, ayrıca asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti.

Demirtaş'ın bu açıklaması yurttaşların geniş tepkisine neden olmuştu. Demirtaş'ın söz konusu açıklamalarıyla ilgili CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında da tartışmalar sürerken, Özgür Demirtaş telefonla canlı yayına bağlandı. Hakkında söylenen, "Özgür Demirtaş asgari ücretin artırılmasına karşı mı?" sözlerini kesin bir ifadeyle reddeden Demirtaş, "Ne karşısı. Herhangi ekonomiyle ilgili bilgisi olan bir akademisyen, alım gücünün artmasını ister" dedi.

"ASGARİ ÜCRET DÜŞÜKKEN ALIM GÜCÜ DAHA FAZLAYDI"

Asgari ücrete zam yapılacağını öngördüğünü yineleyen Demirtaş, yapılan zammın bir faydası olmayacağını söyleyen Demirtaş, "Asgari ücretliler 2 yıl önce 2 bin tl aldıkları halde bugünden daha fazla alım güçlerinin olduğunu fark edecekler" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ASGARİ ÜCRETİN KENDİSİ DEĞİL"

Konuyla ilgili, "Asgari ücret 4 bin lira mı, 40 bin lira mı, 400 bin lira mı, bunun hiçbir önemi yok. Burada önemli olan asgari ücretle o ülkede ne kadar peynir, ne kadar zeytin, kaç saatlik, maalesef kaç saniyelik yaz tatili alabiliyor kendisine? Önemli olan asgari ücretin kendisi değil, asgari ücret ile ne alabildiğinizdir" diyen Demirtaş, "Asgari ücret ciddi artırılacak, ama bir işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AĞIR BİR ENFLASYON PROBLEMİ VAR"

"Türkiye'de çok ağır bir enflasyon problemi var" diyen Demirtaş, "Böyle bir ülkede siz asgari ücreti artırabilirsiniz ama alım gücünü artıramazsınız" dedi. Demirtaş, asgari ücret artışına karşı olduğuna yönelik eleştirilere de, "Kesinlikle yanlış bir söz" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

"ÜMİTSİZLİK YARATMAMAK İÇNİ YANLIŞLARI SÖYLEMEYELİM Mİ?"

Programın katılımcılarından Melik Yiğitel'in, kendisi programa bağlanmadan önce, "Hepimiz aynı gemideyiz, ümitsizlik yaratmaya gerek yok" dediğini hatırlatan Demirtaş, "Melik Bey, biz şimdi ümitsizlikler yaratmamak için yanlışlıkları söylemeyecek miyim? O zaman ben okumasaydım. Ben yanlış bir şey görüyorsam onu söylerim" diye yanıt verdi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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