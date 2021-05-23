'Porsche, hız ve AK Parti'

Habertürk yazarı Kübra Par, sosyal medyada tepkilere yol açan AK Partili milletvekili Sare Aydın’ın yeğeninin lüks ‘Porsche’ aracıyla hız gösterisinde bulunması üzerine uyarıda bulundu

Özellikle pudra şekeri mevzusundan sonra AK Parti döneminde haksız kazanç sağlayan gençlerin yozlaşmış bir sefahat hayatı sürdüğü, lüks araçlarda gününü gün ettiğine dair bir imaj oluştu.

Daha o olay hafızalardan silinmemişken şimdi de AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın yeğeni Enes Aydın'ın Porsche marka otomobille hız yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Haklı olarak tepki çekti.

Sare Aydın kafayı kuma gömmek yerine hemen bir açıklama yaparak aracın kendisine ait olduğunu doğrulamış, yeğenini uyardığını söylemiş.

Normal şartlarda "Gençlik heyecanı ve cahilliği" deyip geçebiliriz ama bu örnekler biriktikçe ilk cümlede söylediğim algı güçleniyor.

Mesele sadece AK Partili gençlerin imajıyla sınırlı da değil.

Geçtiğimiz yıllarda AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kırmızı Ferrari'si gündem olmuştu.

Lüks makam araçları, çakarlı araçlar ya da gereksiz kamu harcamaları da zaman zaman eleştirildi.

Ancak şu anki konjonktür önceki dönemlere benzemiyor. Dükkânlar kapalı, halkın canı burnunda...

Zenginler siyasete atılamaz diye bir kural elbette yok ama pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar had safhaya ulaşmışken, haksız kazanç iddiaları ortalığa saçılmışken her türlü lüksten kaçınmalı iktidar mensupları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.