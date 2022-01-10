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TIMETURK / GÜNDEM / Polisten kaçarken havalandırma boşluğunda sıkıştı

Polisten kaçarken havalandırma boşluğunda sıkıştı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, oturduğu binanın havalandırma boşluğunda sıkıştı.

4 Saat Önce
2022-01-10 07:47:35
Polisten kaçarken havalandırma boşluğunda sıkıştı

Hırsızlık şüphesiyle aranan T.C'nin Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de bir binada oturduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı.

Gece yarısı T.C'yi gözaltına almak için evine giden ekipler, binaya girdikleri sırada şüpheli tarafından fark edildi. Polisten kaçmaya çalışan T.C, banyo penceresindeki menfezi sökerek havalandırma boşluğuna çıktı.

Bu sırada eve giren polis ekipleri T.C'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış halde buldu. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren polis, hırsızlık şüphelisini kurtarmak için seferber oldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın çatısına merdivenle çıkarak uzun uğraşlar sonucu T.C'yi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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