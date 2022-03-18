Polislere banka promosyon ücreti ne kadar? Polis promosyonu hangi bankadan ödenecek? Polis promosyon ücreti haberi

Polislere banka promosyon ücreti ne kadar? Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla personellerine promosyon vereceğini bildirdi. İlk sorulan sorular arasında da 'Polis promosyonu hangi bankadan ödenecek?' oldu. Vakıfbank ile anlaşan EGM bir bildiri yayımladı. İşte merak edilen promosyonun süresi ve miktarı...

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla personellerine promosyon vereceğini bildirdi. İlk sorulan sorular arasında da "Polis promosyonu hangi bankadan ödenecek?" oldu. Vakıfbank ile anlaşan EGM bir bildiri yayımladı. İşte merak edilen promosyonun süresi ve miktarı...

Polisere banka promosyon ücreti ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü "Türk Polis Teşkilatı" resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." sözlerine yer verdi.

Polis promosyonu hangi bankadan ödenecek?

Yapılan anlaşmaya göre 6 ayda bir 300 TL olarak verilecek olan promosyonun anlaşması Vakıfbank ile yapıldı. Ödemelerin ne zaman başlayacağı belirtilmese de bu ödemelerin 5 yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

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