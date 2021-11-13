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Polisin şehit edildiği olayın şüphelisi: Hasımlarım sandım

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan toplam 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2 Saat Önce
2021-11-13 22:29:57
Polisin şehit edildiği olayın şüphelisi: Hasımlarım sandım

Polis memuru Abdulkadir Güngör'ün şehit edilmesinde, ateş edenler arasında Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının '3 yaşında bir çocuğu yetim bıraktın, pişman mısın?' sorusuna Fahreddin Kalaycıoğlu, 'Mahallede hasımlarım var. Hasımlarım sandım' diyerek kendisini savundu.

Havran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 35 AAE 965 plakalı otomobil içinde bulunan şüpheliler, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru Abdulkadir Güngör, şüphelilerden Devrim Erdem'i takip etmeye başladı. Polis memuru Güngör, havaya ateş açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Devrim Erdem bu sırada, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu'nun bulunduğu eve girdi. Polis memuru Abdulkadir Güngör de evin bahçe kapısından girdiği sırada Fahreddin Kalaycıoğlu, Dilaver Kalaycıoğlu ve Devrim Erdem tarafından ateş açıldı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Güngör meslektaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti. Havran ve Edremit bölgesini çembere alındı.

Düzenlenen operasyonlarla polis memuru Güngör'ün şehit düştüğü olayda silahla ateş ettiği değerlendirilen Devrim Erdem, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu ile birlikte uyuşturucu trafiği ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen toplam 14 kişi gözaltına alındı.

'MAHALLEDE HASIMLARIM VAR. HASIMLARIM SANDIM'

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Sağlık kontrollerinin ardından yaşı küçük olan 2 kişi dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devrim Erdem, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu ile birlikte 12 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin '3 yaşında bir çocuğu yetim bıraktın, pişman mısın?' sorusuna Fahreddin Kalaycıoğlu, "Mahallede hasımlarım var. Hasımlarım sandım. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Allah'ım affetsin. Bilerek yaptığım bir şey yok. Evimde oturuyordum çoluk çocuğumla beraber. İki tane silahlı vatandaş geldi. Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var" diyerek cevap verdi. Şüphelilerden Devrim Erdem'in polis tarafından yapılan sorgulamasının ardından, 13 yıl önce Uşak ilinde gerçekleşen faili meçhul 3 cinayet dosyası da tekrar açıldı. Polis, Erdem'in, 3 faili meçhul cinayet olayı ile bağlantısını araştırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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