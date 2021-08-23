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Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli’de TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı.

6 Dakika Önce
2021-08-23 19:40:19
Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, araç içerisinde bulunan 50 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili araç sürücüsü ve organizatör olduğu tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 50 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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