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Polise saldırdılar, linç edilmekten polis kurtardı

Kahramanmaraş'ta kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis memurları kurtardı. Olayda 1 polis hafif şekilde yaralandı.

11 Dakika Önce
2022-07-12 22:44:53
Polise saldırdılar, linç edilmekten polis kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi.

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Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı. Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı. Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

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Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. İsmleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.

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Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. DHA .

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