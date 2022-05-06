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TIMETURK / GÜNDEM / Polis, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin vermedi

Polis, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin vermedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun dün bir televizyon kanalında kendisi hakkında kullandığı ifadelere cevap vermek üzere TBMM'nin Dikmen girişinden İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Polis ekiplerinin Bakanlık önüne yürümesine izin vermemesine tepki gösteren Özdağ, açıklamasını Meclis girişinde yaptı.

4 Gün Önce
2022-05-06 13:52:27
Polis, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin vermedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili sorunları ülke gündemine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir televizyon kanalında kendisi hakkında kullandığı ifadelere cevap vermek üzere TBMM'nin Dikmen girişinden İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi.

Polis ekiplerinin Bakanlık önüne yürümesine izin vermemesine tepki gösteren Özdağ, açıklamasını Meclis girişinde yaptı.

Zafer Partisinin 7 ay önce kurulduğunu belirten Özdağ, bu süreçte sığınmacılarla ilgili sorunları ülke gündemine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Özdağ, "Zafer Partisi olarak 'Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler' iradesini siyasette temsil ediyoruz. Gerek saray ittifakı gerek ak millet ittifakından farklı olarak 'Gönüllü dönerler, onlara ev yaparız dönerler.' demiyoruz. Burası dünyanın lunaparkı değil, her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içinde tarihin en büyük geri dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz." şeklinde konuştu.

Bu politikalarının siyasette dengeleri bozduğunu savunan Özdağ, Zafer Partisine karşı bir komplo kurulduğunu ileri sürdü ve bu konuda tuzağa düşmeyeceklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini söylediğini hatırlatan Özdağ, "Ya sen millet önünde özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasını tamamlayan ve makam aracına yönelen Özdağ'ı protesto eden bir kişi, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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YORUMLAR (2)

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Yolunu kaybetmişsin sen Özdağ.Öyle görülüyor ki daha uzun dönem yolunu bulamıcaksın. Bulursanda doğru yola mı yoksa batak mı çıkar bilemem.

ahsen

özdağıda soyluyuda bu millet haketmiyor siyasetin dili üslubu çocukların görmemesi gereken bir yere doğru evrildi edepli siyasete ihtiyaç var

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