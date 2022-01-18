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Polis okulunda silah kazası: 3 yaralı

Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-18 23:03:48
Polis okulunda silah kazası: 3 yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Polis Eğitim Merkezi'nde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından Vali Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

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Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Mehmet Makas, olayın silahın kazara patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti. Vali Makas, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığını söyledi. DHA .

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