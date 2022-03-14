Polis memuru yazlıkta ölü bulundu

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun arkadaşının yazlığında cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre son günlerde ailevi problemler yaşayan ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 30 yaşındaki Mirsad Arıcı, arkadaşının yazlığında ölü bulundu.

Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti.

Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen Arıcı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde incelemelerde bulundu. DHA .