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TIMETURK / GÜNDEM / Polis helikopterini çeken sürücülere ceza

Polis helikopterini çeken sürücülere ceza

Ankara'da, helikopter destekli trafik denetiminde araç kullanırken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan 3 sürücüye 314'er lira ceza uygulandı.

2 Saat Önce
2022-05-01 19:28:05
Polis helikopterini çeken sürücülere ceza

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi.

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Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 16 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

Helikopteri çekerken yakalandılar

Denetim sırasında cep telefonu ile havadan trafik denetimi yapan helikopteri görüntülemeye çalışan 3 otomobilin sürücüsü de tespit edildi. Fotoğrafları çekilen sürücüler, uygulama noktasındaki polis ekibine bildirildi.

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Polisin durdurduğu otomobillerin sürücülerine 'seyir halinde telefon kullanmak' ihlalinden 314'er lira ceza kesildi. Ayrıca seyir halindeyken arka kapısı aralık kalan, emniyet kemeri takmayan ve telefonla oynayarak ilerleyen bir sürücü de helikopter kamerasıyla tespit edildi.

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Aynı şekilde uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne ‘seyir halinde telefon kullanmak' ve ‘emniyet kemeri takmamak' ihlalinden para cezası uygulandı. DHA

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