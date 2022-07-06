PKK'ya 'üst düzey' darbe

Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada, İç Güvenlik operasyonları kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristin kimlikleri belli oldu

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu aktarıldı. AA .