PKK terörü ve 'Allah'ın belaları...'

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından sosyal medyada en çok tartışılan konuların başında saldırıya dair tepki çeken çeşitli yorumlar oldu. İsmail Kılıçarslan, konuyla ilgili gruplar halinde sıraladığı tipleri yazdı

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yaşanan patlamaya yönelik yaklaşımları ele alan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, sosyal medyada tepki çeken bazı paylaşımları 5 grup olarak "Allah'ın belaları" şeklinde sıraladı...

"ALLAH'IN BELALARI"

Birinci grup “Allah'ın belaları” şunlardır: Taksim'de patlayan bombayı DAEŞ'in patlattığı haberi yaygınlaşınca “terörü kınama yarışına girişenler yahut sessizliğe bürünenler ile bombayı patlatanın PKK olduğunu duyunca terörü kınama yarışına girişenler yahut sessizliğe bürünenler.”

Terör eylemini terör örgütüne göre değerlendiren herkes ama herkes “Allah'ın belaları” diyebileceğimiz insanlardır. DAEŞ, PKK, FETÖ ya da bir başka mayın eşeği topluluk, fark etmez. Terörü ama'sız, fakat'sız, lakin'siz kınayamayan herkes ama herkes umarım bir terör saldırısına muhatap olur ve cezasını bulur.

Bizim güzel memleketimizde güzel insan sayısı ne denli fazlaysa it-yavşak takımı da o denli fazladır. PKK'ya toz kondurmayanını da bulursunuz, DAEŞ'e laf söyletmeyenini de bulursunuz, FETÖ'yü koruyanını da bulursunuz. Bizim memleketin talihsizliği “millet olmak bakımından bir vasatta buluşamamamız için elinden geleni ardına koymayan” çok sayıda insan topluluğunu sinesinde barındırmasıdır.

"SEÇİM KAMPANYASI BAŞLADI" DİYENLER

İkinci grup “Allah'ın belaları”, bomba patlayınca “seçim kampanyası başladı” yazabilecek kadar alçalan körleşmiş gündelik politika köleleridir. Bunlar, yarın öbür gün politikada aktif rol oynasalar seçim kazanmak için insanları bombayla havaya uçurmayı denemekten kendilerini alıkoymayacak korkunç zihinli zavallılardır. Şecaat arzederken sirkatini söyleyen merd-i Kıpti misali, zihinlerinin o en karanlık, o en leş yerinden konuşmakta ve patlayan bombayı seçimle iliştirebilecek denli pasaklı zihinleriyle aramızda dolaşmaktadırlar.

"TÜRKİYE'Yİ ZAAF İÇERİSİNDE GÖSTERENLER"

Üçüncü grup “Allah'ın belaları”, Türkiye'nin en küçük zaafını, ayağının en basit sürçmesini bekleyen emperyalist köpekler ve onların aşağılık yancılarıdır. Emperyalist köpekler böyle olayların ardından siyasetten, turizmden, ekonomiden ve benzeri yerlerden Türkiye'ye sniper atışı yaparlar ve onların aşağılık yancıları da ellerini ovuşturarak bu atışları sevinçle karşılarlar. Çünkü bütün dertleri Türkiye'nin “zaaflı, marazlı, düşkün, kötü durumda” olduğunu iddia edebilmektir.

"PRİM KASAN VİCDANSIZ TAKIMI"

Dördüncü grup “Allah'ın belaları”, böyle anlarda prim kasmak, takipçi kazanmak, karışıklık çıkarmak, panik yaratmak gibi nedenlerle yalan yanlış, saçma sapan bilgiler paylaşmaktan, bunu topluma satmaktan imtina etmeyen ahlaksız, vicdansız takımıdır.

Bu ahlaksız takım bir yandan yalan yanlış, saçma sapan bilgileri topluma sunmaktan hastalıklı bir zevk alırlar, diğer yandan da olaya dair yayın yasağı, sosyal medyaya erişim kısıtlaması falan gelince bunu “en temel insan haklarına aykırı” bulurlar. Bir de oradan feryat ederler. Öyle ahlaksız ve vicdansızdırlar ki yaygınlaştırdıkları yalanlar yüzünden gelen yayın yasağı üzerinden de prim yapmaya çabalarlar.

"EN SİNSİ, EN HESAPÇI GRUP"

Son grup “Allah'ın belaları”, hiç tartışmasız aynı zamanda en sinsi, en hesapçı gruptur. Bir terör saldırısını kendi ikballeri için kullanmaya kadar düşen gruptur. Hesabını yaptığı politik pozisyon için yahut olmasını umut ettiği herhangi bir şey için terör saldırısını kullanmaktan, manipüle etmekten, eğip bükmekten geri kalmaz bu “Allah'ın belaları.”