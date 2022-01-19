'PKK/PYD, Kıbrıs Rum kesiminde temsilcilik açtı'

Habertürk yazarı Çetiner Çetin PKK/PYD'nin Rum kesiminde temsilcilik açtığını yazdı. Çetin temsilcilik görevine 2009’dan bu yana Rum kesiminde yaşayan ve örgütün illegal ilişkilerini yöneten Çerkez Korkmaz'ın getirildiğini belirtti.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in yazısına göre, 12 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'na PYD temsilciliğinin açılması için başvuru yapıldı, gerekli izinler 24 saat geçmeden onaylandı.

Temsilcilik görevine 2009'dan bu yana Rum Kesimi'nde yaşayan ve örgütün illegal ilişkilerini yöneten Çerkez Korkmaz'ın getirildiğini belirten Çetin, 2013'te resmen oturum izni alan Korkmaz'ın "Theofilos Kürdistan Kültür Merkezi"nde örgüt adına faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Çetin "Temsilcilik ilk toplantısını geçtiğimiz hafta yapıyor. Bu toplantıda konuşma yapan Çerkez Korkmaz, 1994'te öldürülen, Kıbrıs Rum Kesimi ile PKK arasında kurulan sözde "dayanışma komitesi"nin başkanı ve Rum Enformasyon Dairesi görevlisi istihbaratçı Theofilos Georgiadis'e övgüler yağdırıyor. Kendilerine verdiği ilhamdan bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Çetin'in yazısı şöyle:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK seviciliğini iyi biliriz ancak bu sefer Rum yönetimi bir adım ileri giderek örgütün Suriye kolu PYD'ye Kıbrıs'ta temsilcilik kurduruyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu hamlesi tahrikkar ve Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecektir… Rum Yönetimi'nin buna nasıl cesaret edebildiğini Atina'daki diplomatik kaynaklar üzerinden araştırdım. Konudan haberimin olmasını şaşkınlıkla karşıladılar, olayın gizlik içinde yürütüldüğünü savundular.

Görüştüğüm Yunanistanlı diplomatik kaynaklar, temsilcilik açılmasına yönelik girişimin; 1998'den bu yana PKK'nın Kıbrıs Rum Kesimindeki organizasyon ve faaliyetlerini yöneten, Yunan istihbaratı ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Hristos Yakov, Eleni Theoharus, Kostis Evstathiu ve Yorgos Perdikis'in öncülüğünde başlatıldığını kaydettiler. Adı geçen şahısların örgütle bağları oldukça grift.

Bu dört Rum milliyetçisi öncülüğünde, 12 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'na PYD temsilciliğinin açılması için başvuru yapılmış, gerekli izinler 24 saat geçmeden onaylanmış. Bu da Atina ve Rum Kesimi güvenlik bürokrasisinin temsilcilik girişimden önceden haberdar olduğunu düşündürüyor. Bir kilise derneği bile açmaya kalksanız güvenlik bariyeri ve araştırması sürecinden geçersiniz. Ancak görünen o ki PYD/PKK Kıbrıs Rum Kesimi için bir tehdit oluşturmuyor, başvuruları bir gün sonra onaylanıyor.

Temsilcilik görevine 2009'dan bu yana Rum Kesimi'nde yaşayan ve örgütün illegal ilişkilerini yöneten Çerkez Korkmaz getiriliyor. 2013'te resmen oturum izni alan Korkmaz Theofilos Kürdistan Kültür Merkezi'nde örgüt adına faaliyetler yürütüyordu.

Temsilcilik ilk toplantısını geçtiğimiz hafta yapıyor. Bu toplantıda konuşma yapan Çerkez Korkmaz, 1994'te öldürülen, Kıbrıs Rum Kesimi ile PKK arasında kurulan sözde "dayanışma komitesi"nin başkanı ve Rum Enformasyon Dairesi görevlisi istihbaratçı Theofilos Georgiadis'e övgüler yağdırıyor. Kendilerine verdiği ilhamdan bahsediyor.

PYD'ye yakın bazı kaynaklar toplantı başlıklarının Suriye'nin Kamışlo kentinde hazırlanıp yollandığını belirtiyorlar. Ve Korkmaz konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kendilerine verdiği destekten dolayı minnetlerini sunarken sözde büyük Kürdistanı kurdukları vakit Theofilos adının okullara, üniversitelere ve eğitim kurumlarına verileceğini taahhüt ediyor. Zira istihbaratçı Theofilos Georgiadis'in ölmeden önce söylediği ve Rum Kesimi'ndeki siyasilerin her fırsatta dile getirdiği bir sözü vardır: “Kıbrıs'ın özgürlüğü, Kürdistan dağlarından geçiyor.” PKK ve Rum Kesimi arasındaki kardeşlik hukuku da bu cümle ile başlıyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi bölgedeki diplomatik koşulları ve sınır hatlarını artık iyice zorlar hale geldi. Bu noktada Rum Kesimi kendisine bir çeki düzen vermeyecekse işler çığrından daha çok çıkacaktır. Ancak iş sadece bununla sınırlı kalmayacak. Zira Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birliği (AB) üyesidir ve Rusya'nın dışında temsilciliği olmayan PYD'nin Rum Kesimi'nde temsilcilik kurmasına AB tarafından gereken tepki verilmelidir. PYD için Kıbrıs AB'ye açılan sıçrama tahtası görevi görmemelidir.

Ankara'da diplomatik yollarla bu süreci yakından takip etmeli ve PKK'nın bu girişimi engellenmelidir." .