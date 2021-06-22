PKK'nın suikastçisi U. Doğan etkisiz hale getirildi!.. U. Doğan kimdir?

Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İnterpol dışında yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan’ın; Irak’ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

MİT'in yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK adına Irak'ın kuzeyinde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalıştığı tespit edilen U. Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

U. Doğan, MİT tarafından 13.06.2021 tarihinde Süleymaniye/Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

PKK'nın suikast eylemcisi

Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren U. Doğan'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Örgüt bünyesinde U. Doğan'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk Eyaleti'nde yönetici olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde "Öz Savunma Güçleri Sorumlusu" olduğu öğrenildi.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı; ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de “PKK ile işbirliğinin kesilmesi” yönünde net mesaj verildi.

U. Doğan'ın gerçekleştirdiği eylemlerden bazıları;

- 31 Mayıs 2010 Tarihinde Tunceli Merkez Batman Köyü Garay Tepe deki Polis Kontrol Noktasına Nöbet Değişimine Giden Polis araçlarına yönelik Bölücü Terör Örgütü Mensupları Tarafından Roketatar Ve Uzun Namlulu Silahlarla Yapılan Saldırı olayı,

- 22/06/2011 tarihinde Tunceli/Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliğine ait aracın Geçişi Esnasında Yola Önceden Döşenen Bombanın Patlatılması Sonucu iki polis memurunun şehit edilmesi olayı,

- 04.09.2011 Günü Tunceli Alibaba Mahallesinde Halı Sahada Futbol Oynayan Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Görevli Polislere Ve Futbol Maçını İzleyen Polis Yakınlarına Yönelik gerçekleştirilen ve sonucunda Komiser Cem Kerman Ve Eşi Dilay Kerman Şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu,

- 08 Temmuz 2012 günü Tunceli Nazimiye Sorbaba Mevkiinde meydana gelen mayın Eyp patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Ahmet DAĞLI ve olayda yaralanan P.Uzm.Çvş Uğur DURAN ın yaralanması olayı,

-Nazımiye/Doğantaş Köyü'nde, 11/08/2012 tarihinde, Geçiçi Köy Korucusu (GKK) Mustafa AKÇİÇEK'in, KONGRA-GEL(PKK)/KCK mensuplarınca öldürülmesi olayının talimatını verdiği,

-Şehit Mehmet J. Krk. K.lığına yapılan ve Jan.Kom.Er Mustafa AKAR ile Jan.Kom.Çvş. Ramiz DEMİR'ı şehit verdiğimiz saldırı ile Gökçek ile Kırmızıköprü J. Krk. K.lıklarına, 22/09/2012 tarihinde yapılan taciz eylemlerini yönettiği, bilinmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.