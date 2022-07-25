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PKK'nın kullandığı 4 katlı mağara imha edildi

Erzincan'da devam eden Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı 4 katlı mağara imha edildi.

2 Saat Önce
2022-07-25 19:09:16
PKK'nın kullandığı 4 katlı mağara imha edildi

Erzincan Kemah ilçesi kırsalında 20 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK Operasyonu kapsamında; bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 katlı mağara blundu. Mağara içerisinde yapılan araştırmada PKK'lı teröristler tarafından EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile farklı yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken diğer malzemeler yerinde imha edildi. DHA

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