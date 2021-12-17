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TIMETURK / GÜNDEM / PKK'nın 'hacker'ları tutuklandı

PKK'nın 'hacker'ları tutuklandı

Ankara'da, PKK/KCK terör örgütü içersinde faaliyet gösteren hacker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

36 Dakika Önce
2021-12-17 22:48:58
PKK'nın 'hacker'ları tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'CMG-Team Cold Hackers' isimli hacker gruplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 11'i de serbest bırakıldı. 15 şüphelinin ise araması devam ediyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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