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TIMETURK / GÜNDEM / PKK'nın Gap-Rıha sorumlusu 'Rubar' kodlu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

PKK'nın Gap-Rıha sorumlusu 'Rubar' kodlu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

PKK'nın Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un ölü ele geçirildiği açıklandı.

43 Dakika Önce
2021-12-07 08:55:02
PKK'nın Gap-Rıha sorumlusu 'Rubar' kodlu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin."

Bu arada İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyünde PKK/KCK mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız hava aracı destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren PKK mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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