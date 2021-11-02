PKK'lı Kalkan: Avrupa savaşı sürdüreceksiniz diye bize dayatmalarda bulundu
PKK'nin liderlerinden Duran Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirtti.
2021-11-02 09:17:40
Rudaw'ın aktardığına göre PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadığını” söyleyen Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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