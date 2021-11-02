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TIMETURK / GÜNDEM / PKK'lı Kalkan: Avrupa savaşı sürdüreceksiniz diye bize dayatmalarda bulundu

PKK'lı Kalkan: Avrupa savaşı sürdüreceksiniz diye bize dayatmalarda bulundu

PKK'nin liderlerinden Duran Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirtti.

4 Saat Önce
2021-11-02 09:17:40
PKK'lı Kalkan: Avrupa savaşı sürdüreceksiniz diye bize dayatmalarda bulundu

Rudaw'ın aktardığına göre PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadığını” söyleyen Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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