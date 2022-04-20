PKK'lı Duran Kalkan'dan tehdit: Savaşı şehirlere taşıyacağız

PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi olan Duran Kalkan Türkiye'yi tehdit etti. Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde “savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını” söyledi.

PKK'ya yakın bir televizyon programına çıkan Duran Kalkan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar hakkında Gare, Metina, Avaşin ve Zap'taki çatışmalarda Türk ordusunun “yenildiğini” ve buradaki çatışmaların önemli askeri sonuçları olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ'

Kalkan, konuşmasının devamında “Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır” diye konuştu. .