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PKK'lı Bayık'tan Kürtlere tehdit ve hakaret!

Pençe-Yıldırım operasyonları devam ederken terör örgütü PKK liderlerinden Cemil Bayık video mesaj yayımladı

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Google News - Timeturk
07.05.2021 10:28:30
PKK'lı Bayık'tan Kürtlere tehdit ve hakaret!

Bayık, terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hakkında şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor. Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" 

Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da daha önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık görmediğini hatırlattı.

Bayık'ın geçtiğimiz gün Washington Post gazetesinde bir yazısının yayımlanması üzerine Ankara Washington'a sert tepki göstermişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan