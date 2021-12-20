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TIMETURK / GÜNDEM / PKK elebaşı Karasu: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşmeli, halk sokağa çıkmalı

PKK elebaşı Karasu: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşmeli, halk sokağa çıkmalı

PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulunurken, halkın sokağa çıkması gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-20 16:10:21
PKK elebaşı Karasu: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşmeli, halk sokağa çıkmalı

PKK'nın liderlerinden Mustafa Karasu, halkın sokağa dökülmesi gerektiğini belirterek muhalefete çağrıda bulundu. İktidarı düşürmek için halkın ayaklanması gerektiğini belirten Karasu, "Toplumun çoğunluğu bu iktidara, bu ittifaka karşı. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir ara diyorlardı ya işte Türk İslam sentezi MHP, yine böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu iktidar böyle bir iktidar. Yani bu amacını mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Bu açıdan muhalefetin hep ‘seçim seçim' demesi biraz kendini kandırmadır.

Halkın ayağa kalkması gerekiyor. Bu iktidarı düşürmek mücadele ile olabilir. Ancak halkın mücadelesini örgütlemek gerekir. Halkın sokağa dökülmesi provokasyon değil." ifadelerini kullandı.

PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesiyle ilgili de açıklamada bulunan Karasu, "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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