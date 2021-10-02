DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adet düzensizliklerinden şikayetçiyseniz...
Bisiklet İnisiyatifi İzmir'de eğitimlerine devam ediyor.
Asgari ücretin yasal dayanağı
Durun! Nohutun suyunu lavaboya dökmeyin! Çünkü...
‘Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor’
Bu kediyi görenler dayanamıyor… ‘Dilenci kedi’
Ekipler tespit etti: 5 ton balık imha edildi
İsmet Özel: Türkler neden uyuyor?
Kira ve konut fiyatları nasıl düşer?
PKK’dan EYP’li saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti
Şifa deposu kinoa sütü nasıl yapılır?
Yapıcıoğlu: Ümitsiz olamayız Selahattin gibi örneğimiz var
Çorum FK 3 puanı tek golle aldı!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz şampiyonluk
Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu

TIMETURK / GÜNDEM / PKK’dan EYP’li saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti

PKK’dan EYP’li saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK’nın yol kenarına yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-10-02 21:28:46
PKK’dan EYP’li saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti

Yerel haber kaynaklarının servis ettiğine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını tamir etmek için Yolaçtı Köyü mevkiine giden iki işçi PKK tarafından yol kenarına yerleştirilen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Kaya ve Emrullah Anşin isimli iki elektrik işçisi helal yolla para kazanmak için köy köy gezen geçim derdindeki insanlardı. PKK'nın gerçekleştirdiği ilk işçi katliamı da bu değil tabi ki.

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz 2017'de PKK militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. PKK, 3 Temmuz 2017'de de Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere de saldırdı. Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sadece 2017 yılına ait olan bu saldırıların geçmişi 90'lı yıllara kadar gidiyor. Geçtiğimiz sene ise Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın bölgede yol çalışması yapan iş makinesine füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucunda katledilen her üç kişi hem Kürt hem işçi hem silahsız kimselerdi.

Sol-sosyalist siyasi parti ve STK'ların çok büyük kısmı ise PKK'nin işçi katliamları karşısında sessizliğe gömülüyor! Kamuoyunda PKK olarak bilinen örgütün Türkçe olarak açılımı ise Kürdistan İşçi Partisi.

Kürdistan'daki işçileri katlede katlede kutlu devrime(!) yürümek isteyen silahlı örgütün siyasi organizasyonu da tıpkı diğer Türkiyeli sol-sosyalistler gibi işçi katliamları karşısında üç maymunu oynuyor! Kaynak: Kürdistan İşçi Partisi (PKK) işçi katletmeye devam ediyor!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN