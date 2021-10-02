PKK’dan EYP’li saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK’nın yol kenarına yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Yerel haber kaynaklarının servis ettiğine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını tamir etmek için Yolaçtı Köyü mevkiine giden iki işçi PKK tarafından yol kenarına yerleştirilen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Kaya ve Emrullah Anşin isimli iki elektrik işçisi helal yolla para kazanmak için köy köy gezen geçim derdindeki insanlardı. PKK'nın gerçekleştirdiği ilk işçi katliamı da bu değil tabi ki.

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz 2017'de PKK militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. PKK, 3 Temmuz 2017'de de Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere de saldırdı. Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sadece 2017 yılına ait olan bu saldırıların geçmişi 90'lı yıllara kadar gidiyor. Geçtiğimiz sene ise Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın bölgede yol çalışması yapan iş makinesine füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucunda katledilen her üç kişi hem Kürt hem işçi hem silahsız kimselerdi.

Sol-sosyalist siyasi parti ve STK'ların çok büyük kısmı ise PKK'nin işçi katliamları karşısında sessizliğe gömülüyor! Kamuoyunda PKK olarak bilinen örgütün Türkçe olarak açılımı ise Kürdistan İşçi Partisi.

Kürdistan'daki işçileri katlede katlede kutlu devrime(!) yürümek isteyen silahlı örgütün siyasi organizasyonu da tıpkı diğer Türkiyeli sol-sosyalistler gibi işçi katliamları karşısında üç maymunu oynuyor! Kaynak: Kürdistan İşçi Partisi (PKK) işçi katletmeye devam ediyor!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.