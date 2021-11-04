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TIMETURK / GÜNDEM / PKK'da Mazlum Kobani'nin yerine Mahmut Reş geçti

PKK'da Mazlum Kobani'nin yerine Mahmut Reş geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art arda operasyonları nedeniyle artık iyice güçsüzleşen PKK terör örgütünün üst kademesiyle ilgili dikkat çeken günler yaşanıyor.

2 Saat Önce
2021-11-04 21:12:27
PKK'da Mazlum Kobani'nin yerine Mahmut Reş geçti

Terör örgütü Pkk, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, art arda yaptığı operasyonlar sonucunda örgütü iyice güçsüz hale getirdi. Türkiye dışına kaçmak zorunda kalan örgütün YPG/SDG kolunda da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Haber türk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'deki kanlı eylemlerle kendisinden sıkça söz ettiren ve Türkiye'de işlenen bazı eylemlere yönelik verdiği talimatlar nedeniyle hakkında "Kırmızı Liste"de arama kararı alınan "Mazlum Kobani" kod isimli Mazlum Kobani dün alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "General" diye hitap ettiği terör elebaşı, örgüt içinde ABD ve Avrupalı ülkelerle olan ilişkileri ile ön planda duruyordu. Son iki yıldan bu yana Rusya ile kurduğu ilişkilerle ve batı kamuoyu tarafından hakkında yapılan sık haberler üzerine Mazlum Kobani'nin örgütün "baronları" diye tabir edilen liderleri ve merkez karar üyelerini geride bırakması ve örgütün bu isimlerini tasfiye edeceğine dair çıkan haberler in Kandil'de rahatsızlık yarattığı ve Mazlum Kobani'nin son bir yıldan bu yana görevden alınması için girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Mazlum Kobani'nin görevden alınmasının örgütün Suriye kolu içinde deprem etkisi yarattığı belirtilirken, Suriye asıllı Mazlum Kobani'nin konudan haber dar olduğu ve ABD'li bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Mazlum Kobani'nin yerine SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandı. Reş'in KCK'nın elebaşı Cemil Bayık'a yakınlığıyla tanındığı ve daha önce de Irak Kürt Bölgesi'ne saldırı tehdidinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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