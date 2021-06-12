PKK, Afrin'deki özel hastaneye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay Valiliği: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı.

YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Hatay Valiliği patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

"13'Ü SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Yapılan açıklamada patlamayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.