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PKK 12 Yaşındaki çocuğu kaçırarak asker yaptı

Rojava’nın Kobani kentinde terör örgütü PKK tarafından 12 yaşındaki kız çocuğunun askerliğe götürüldüğü iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-09-07 21:00:12
PKK 12 Yaşındaki çocuğu kaçırarak asker yaptı

Ailesinin aktardığına göre, Kobani'de 12 yaşındaki Diyare Bedir Mustafa adlı kız çocuğu “Devrimci Gençlik Hareketi” (Devrimci Gençlik) tarafından askerliğe alındı.

Ailesi kızlarının bir ay önce dükkana gitmek üzere ayrıldığını ama o zamandan beri dönmediğini bildirdi.

Rûdaw'a konuşan Diyare'nin babası Bedir Mustafa, başlangıçta Özerk Yönetim'in Kobani, Kamışlo, Haseke, Rakka ve Mınbiç'teki merkezlerine gittiklerini fakat kızlarının yerini açıklamadıklarını, sonraki 10 gün içinde de kızlarının örgüte katıldığı haberini verdiklerini söyledi.

Babası, kızının Özerk Yönetim tarafınca kendilerini teslim edilmesini istedi. .

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