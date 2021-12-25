Pitbullun saldırdığı minik Asiye ile ilgili yeni gelişme

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Adulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

ASİYE ATEŞ ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

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BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

Baba Hüseyin Ateş de Bakan Gül'e teşekkür ederek "Aslında sokak köpeği değil, kapıcısı olduğum sitenin, patronumun kendi köpeğiydi. Kızım oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum. " dedi.

OLAY

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.