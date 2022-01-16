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'Pitbull' saldırısı!.. Kadın canını zor kurtardı

Antalya'da üniversiteden dönen oğlunu almak için evden çıkan Öznur Karaca'ya (45), iki Pitbull cinsi köpek saldırdı.

1 Saat Önce
2022-01-16 20:51:13
'Pitbull' saldırısı!.. Kadın canını zor kurtardı

Bir inşaat işçisinin demir çubukla köpeklere vurmasıyla Karaca, kendisini otomobile kilitleyerek saldırıdan yaralı kurtuldu. Köpeklerden birinin, 2 yıl önce de Karaca'ya saldırdığı ortaya çıktı. Köpeklerin sahibine 30 bin lira ceza uygulandı.

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Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca, üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Bu sırada Karaca'ya, aynı apartmanın giriş katında bulunan Pitbull cinsi iki köpek saldırdı. İki köpek, kadının ayaklarından ve baldırından tutarak bırakmadı. Köpeklerden biri inşaat işçisi Behçet Kayran'ın demir çubukla vurmasının ardından uzaklaştı ancak geri gelerek ısırmayı sürdürdü. Sürünerek kendisini otomobiline atıp kapıyı kapatan Öznur Karaca, ardından polisi arayarak yardım istedi.

'KENDİMİ ARABAYA KİLİTLEDİM'

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Ayaklarından ve elinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Karaca, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilip eve gönderilen kadına, aynı köpeklerden birinin 2 yıl önce de saldırdığı ortaya çıktı. Gazetecilere konuşan Öznur Karaca, o anları şöyle anlattı:

“Üniversiteli oğlumu yarı yıl tatili olduğu için sabah otogardan almaya gidiyordum. Apartmandan çıktıktan sonra bahçe merdivenlerinden çıkarken iki köpek saldırdı. Isırmaya başladı. Ayaklarını, patilerini tuttum. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. Sonra apartmandaki komşumuz yardıma geldi. Köpeğe demirle vurdu. Hala üzerime geldi. Komşu da baş edemedi. Sürünerek arabaya doğru gittim ve kendimi arabaya kilitledim. Acımdan duramadım, polisi aradım. Beni kurtarmalarını istedim. Sonra ambulans geldi ve beni hastaneye götürdü. Hala kendime gelemiyorum. Bacağımdaki kanama durmuyor. Bacağım ve kalçamda komple köpek ısırmaları var. İki yıl önce bu köpeklerden biri yine bana saldırmıştı. Köpeğin sahibi sorunlu olduğu için aileme zarar verir düşüncesi ile şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez kendisinden kesiklikle şikayetçiyim."

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Bacağının kangren olma riski olduğunu aktaran Karaca, "Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Her gün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıda bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum" dedi.

'KÖPEKLER KADINI PARÇALAYACAKTI'

Köpeklerin sahibi Görkem adlı kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir süre sonra savcılık kararı ile köpeklere el koymaya geldi. Köpeklerin teslim alınmasını istemeyen sahibi, polislere yalvardı. Pitbull cinsi köpeklerin, kayıt altına alınmadığı öğrenildi. Sahibine 30 bin TL para cezası uygulanırken, köpekler de Muratpaşa Belediyesi geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

İnşaat işçisi Behçet Kayran ise yaşadıklarını anlatırken, “İki Pitbull kadını ısırıyordu. İnşaatçı olduğum için bagajdan demir alıp kadını kurtardım. Ben olmasaydım, köpek kadını parçalayacaktı" diye konuştu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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