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Pitbull saldırısı! Ayağını ısırdı, uzun süre bırakmadı

İstanbul Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

2 Saat Önce
2022-03-23 23:09:45
Pitbull saldırısı! Ayağını ısırdı, uzun süre bırakmadı

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi. Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. AA .

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