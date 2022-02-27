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TIMETURK / GÜNDEM / Pişkin hırsızdan şaşırtan cevap: Neden çalmayalım

Pişkin hırsızdan şaşırtan cevap: Neden çalmayalım

İstanbul'da girdikleri marketi soyarak yüz binlerce liralık zarar açan hırsızlar Emniyet'in başarılı operasyonu ile yakalandılar. 5 süpheli hırsızlık anında vatandaşın 'çalmayın' uyarısına 'neden çalmayalım senin mi?' cevabı pes dedirtti.

20 Dakika Önce
2022-02-27 10:48:15
Pişkin hırsızdan şaşırtan cevap: Neden çalmayalım

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü.

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Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları görüldü. Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri görüldü. Videoyu çeken vatandaşın "Çalmayın" sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diye cevap verdikleri duyuldu.

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