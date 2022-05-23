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Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi

Iğdır'da Mahsun Abakay (24), arkadaşlarıyla eğlendiği evde Pınar Kızıl'ı (24) tabancayla vurarak öldürdü. 3 arkadaşıyla gözaltına alınan Mahsun Abakay'ın, Pınar Kızıl'a tabancayı kurusıkı sanarak korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

4 Saat Önce
2022-05-23 16:18:15
Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi

Olay, dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti.

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İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak Mahsun Abakay'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı.

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Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı. Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi. DHA

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