Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı: Cemal Metin Avcı'ya şantaj yapıldı

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ve 'haksız tahrik' indirimi ile katile 23 yıl hapis cezası verilen davada gerekçeli karar açıklandı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin olarak görülen davada Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezası verilmesine yönelik kararın gerekçesini açıkladı.

Kararda, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığı ve tehdit ettiği öne sürüldü. Karada, Cemal Metin Avcı'nın cinayeti Pınar Gültekin'in haksız davranışlarından duyduğu öfke ile işlediği savunuldu. Ayrıca, haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının tamamının gerçekleştiği ve "kuşkuya yer olmadığı" ifade edildi.

Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

"Böylelikle tanık Ceren'in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin'in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin'i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin'den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır."

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de gerekçeli kararın açıklanması sonrası Pınar Gültekin'in hayattayken yakıldığını hatırlattı. Epözdemir, "Bu da Pınar Gültekin'in diri diri yakılmadığına dair manüplatif iddiaların gerçek dışı olduğuna ilişkin Adli Tıp Raporu. Bakalım utanacak mısınız?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde görülen 13. duruşmada karar verildi. Sanık Cemal Metin Avcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası "haksız tahrikle" 23 yıla indirildi. .