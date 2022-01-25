Pınar Gültekin davası | Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in mahkeme sonucu | Cemal Metin Avcı için istenen ceza!

Pınar Gültekin davasının sonuçlanmasını isteyen ve mahkemeleri yakından takip edenler Cemal Metin Avcı için en ağır cezanın verilmesini istedi. Otopsi raporlarına göre canlı yakıldığı ortaya çıkan Pınar Gültekin'in mahkemesi sonuçlandı mı? Cemal Metin Avcı'ya ne kadar ceza verildi? Müebbet ceza verildi mi? İşte son dakika Pınar Gültekin davası ve Pınar Gültekin mahkemesi...

Pınar Gültekin davasının sonuçlanmasını isteyen ve mahkemeleri yakından takip edenler Cemal Metin Avcı için en ağır cezanın verilmesini istedi. Otopsi raporlarına göre diri diri yakıldığı ortaya çıkan Pınar Gültekin'in mahkemesi sonuçlandı mı? Cemal Metin Avcı'ya ne kadar ceza verildi? Müebbet ceza verildi mi? İşte son dakika Pınar Gültekin davası ve Pınar Gültekin mahkemesi...

Pınar Gültekin davası

Muğla'da 27 yaşında öldürülen Pınar Gültekin davasının mahkemesi bugün görüldü. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son olarak adli tıp raporları incelendi. Rapora göre Pınar Gültekin'in yakılmadan önce yaşadığı belirtildi.

Cemal Metin Avcı'nın avukatları raporu okumak için izin isteyerek raporu değerlendirdi ve mahkemeye; “Raporun gerekçe ve sonuç kısmı tutmuyor. Rapor bu haliyle kabul edilmemeli. Ek ya da ayrı bir rapor alınmasını talep ediyoruz. Rapor kesinlik taşımamaktadır. Esas alınacaksa da rapordaki şüphe durumu değerlendirilerek esas alınmalıdır” açıklamasında bulundular.

Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in mahkeme sonucu

Pınar Gültekin'in hayattayken yakılması durumuna Cemal Metin Avcı'nın avukatları itirazedip ek bir rapor isteseler de mahkeme bu talebi oy birliği ile redetti.

Mahkeme; Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan yargılanmasına karar verdi.

Kardeş Mertcan Avcı'nın da suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan cezalandırılması talep edildi.

Cemal Metin Avcı için istenen ceza!

Mahkeme tarafından mütalaaya karşı savunmalar için gelecek celseye kadar süre verildi. Tutuksuz olan sanıkların tutuklanması talebi reddedildi ve sonucun 14 Şubat gününde belirleneceği belirtildi.

Mahkeme tarafından henüz Cemal Metin Avcı için kesinleşen bir karar verilmedi. Fakat talep edilen ceza müebbet... .