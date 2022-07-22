Pınar Damar'ı kim öldürdü? Pınar Damar'ın eniştesinin ifadesi | Pınar Damar davasında son durum ne?

Pınar Damar'ı kim öldürdü? Türkiye gündemine bir kadın cinayeti yine bomba gibi düştü. Öldürdüğü kadının arama çalışmalarına katılan enişte için, Twitter'da yorumlar yapıldı. Peki Pınar Damar davasında son durum ne? Merak edilen son durum ve Pınar Damar'ın eniştesinin ifadesi..

Türkiye gündemine bir kadın cinayeti yine bomba gibi düştü. Öldürdüğü kadının arama çalışmalarına katılan enişte için, Twitter'da yorumlar yapıldı. Peki Pınar Damar davasında son durum ne? Merak edilen son durum ve Pınar Damar'ın eniştesinin ifadesi..

Pınar Damar'ı kim öldürdü?

İstanbul'da erkek arkadaşıyla buluşmak için evden çıktıktan sonra Bağcılar'daki ormanlık alanda ağaca asılı halde cesedi bulunan Pınar Damar'ın ölüme gidişi kameralara takıldı. Pınar Damar'ı kuzeninin eşi Metin Aydın'ın öldürdüğü belirlendi ve aile ile birlikte Adli Tıp önünde cenazeyi beklerken gözaltına alındı.

Pınar Damar'ın eniştesinin ifadesi

Pınar Damar'ın kuzaninin eşi olan Metin Aydın;

"Pınar Damar ile emniyetteki ifademde de belirttiğim üzere kendisiyle 5 yıldır ilişkimiz vardı. Olay gecesinde saldırıda bulunmadım. Kayabaşı tarafında mevkiinde tam hatırlamadığım bir bölgede Pınar Damar araçtan inerek boş arazide 5 dakika yanımdan uzaklaşarak gitti ve geri geldi.

Olay anında ilk Küçükçekmece'deki evlerinin önünden alırken kendisi rızayla aracıma binmiştir. Herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Kasten öldürme suçunu kabul ediyorum ancak kişiyi hüviyetinden yoksun bırakma suçunu kabul etmem.

Araçta kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Karşılıklı hakaret oldu. Pınar'a tokat attıktan sonra boğazını sıkarak öldürdüm. Yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama veya planlama söz konusu değildir.

Olay anında Pınar Damar'ın şahsıma yönelik hakaretleri nedeniyle bir anlık sinir ile gerçekleştirmiş olduğum bir eylemdir." açıklamasında bulundu.

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