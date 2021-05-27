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Petrol keşfi Kırklareli'nde sevinçle karşılandı; Vali Bilgin'den açıklama

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfiyle ilgili açıklamasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirtti.

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27.05.2021 18:44:13
Petrol keşfi Kırklareli'nde sevinçle karşılandı; Vali Bilgin'den açıklama

Kırklareli'nin pek çok değeri ile Türkiye'ye katma değer üretmeye devam ettiğinin altını çizen Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada petrol keşifleriyle ilgili müjdeler verdi. Bu kuyulardan birine de biz ev sahipliği yapıyoruz. Kırklareli'ndeki 1 kuyuda petrol keşfi haberi başta Kırklarelili vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi sevindirmiştir." diye konuştu.

Bilgin, şunları söyledi:

"Kırklareli, tarım, hayvancılık, doğa ve deniz turizmi yanı sıra enerji anlamında da ülkeye katkılar sunmaya devam ediyor. Malumunuz Türk Akım geçiş güzergahındaki şirin kentimiz bu kez de önemli bir enerji ürünü petrolle adından söz ettirmeye başarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de ayrıntılarını verdiği bölgede çalışmalar devam etmektedir. İnşallah keşiflerin sayısı artar, kuyulardan elde edilen petrolün miktarı çoğalır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Pek çok alanda olduğu gibi ülkemiz enerji üretiminde de söz sahibi olacaktır. Buna inancımız tamdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında 3 yeni kuyuda petrol keşfine ilişkin şunları kaydetmişti:

"Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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