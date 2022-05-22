Perinçek: Türkiye zincirlerini kırdı, hapishanelerde NATO generalleri var

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, “Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri var. Türkiye zincirlerini kırdı içimizdeki Amerikancılar temizlendi. Hapishanelerde Alparslan Kuytul, Adnan Oktarlar var. Bunlar da İslamiyete düşman olan, silahlarını Müslümanlara çevirenlerdir. Amerika ve İsrail'e hizmet edenlerdir” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen “Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Kararı” konulu konferansta konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konferansta, Türkiye'nin soykırım yalanı ile mücadele stratejisi ve atılması gereken adımlar konusunda önemli vurgular yapan Perinçek'e, konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çok sayıda soru yöneltildi.

“TARİH DEĞİL HUKUK KAVRAMI”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasına soykırımın bir tarih kavramı değil hukuk kavramı olduğunu ve soykırım suçuna ancak yetkili mahkeme kararı ile karar verilebileceğini vurgulayarak başladı.

Soykırım yalanının Türkiye'ye yönelik bir psikolojik savaş argümanı olarak kullanıldığını belirten Perinçek, “1915 yılında işlendiği iddia edilen suç 1970'lerden sonra gündeme getiriliyor. Bu bir savaş propagandasıdır. Soykırım yalanını yargı hassasiyetiyle değil, siyasi amaçlarla bu saldırı gerçekleşiyor.” dedi.

'SOYKIRIM YAPMADIK, VATAN SAVUNDUK'

Perinçek, Lozan'da verilen mücadeleyi anlattı: “1915 olaylarında suç işlediğine dair delil yoktur. Orada bir vatan savaşı var, biz vatanı savunurken üzerimize gelenleri püskürttük. Lozan'da işte bunun mücadelesini verdik. 10 bin kişinin toplandığı mitingler düzenledik. Yalnız Lozan'da değil, Berlin ve Paris'te de mitingler yaptık. Berlin'de yaptığımız miting alanı Talat Paşa'nın şehit edildiği yerdi.

Bu mitingde Rauf Denktaş da konuşmacıydı, çok büyük bir kamuoyu yarattık. Yürüyüşümüzü yasaklandı, kışkırtmalar oldu. Biz bütün süreç boyunca ‘Soykırım yalanını bitireceğiz' dedik. Lozan'da üç gün boyunca Almanca sorgulandım. Bunun üzerine davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük. 2015 yılında kazandığımız bu zaferi Mehmetçiğimize ve köy korucularımıza armağan ediyoruz.”

'TÜRKİYE ZİNCİRLERİNİ KIRDI'

Doğu Perinçek, Türkiye'de artık hapishanelerde Amerikancıların olduğunu belirtti: “Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri var. Türkiye zincirlerini kırdı içimizdeki Amerikancılar temizlendi. Hapishanelerde Alparslan Kuytul, Adnan Oktarlar var. Bunlar da İslamiyete düşman olan, silahlarını Müslümanlara çevirenlerdir. Amerika'ya hizmet edenlerdir. Amerika ve İsrail'e hizmet edenlerdir.” diye konuştu.

'HDP'NİN KAPATILMAMASI BAĞIMSIZLIĞIMIZA TEHDİT'

Doğu Perinçek, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması gerektiğini belirtti: “HDP davasının sürüncemede olduğu bir gerçek. Mahkemenin kısa zamanda karar vermesı lazım. HDP, PKK'nın kolu bacağı. Adına para ve adam topluyor, zabıta ve belediyelerde propaganda yapıyor. Hatta TBMM'ye çıkarıyor, 90 milyon TL'den fazla para veriyoruz. HDP'nin kapatılmasını geciktirmek Türkiye'nin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne karşı tehdittir.”

"HZ. MUHAMMED DAVASINDA YILMADI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, konuşmasının ardından Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. AİHM'de, Ergenekon'da yargılanırken ve uzun soluklu bir mücadele verirken hiç yılgınlık yaşayıp yaşamadığı sorusunu yanıtlayan Perinçek, “Biz haklı bir mücadele verdiğimiz için yılgınlık yaşamadık. Tarih boyunca büyük davaların sahipleri yılmadıkları için zafere ulaşıyorlar. Bakın Hz. Muhammed'i taşladılar o yıldı mı? Yılmadı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte hiç yılgınlık yaşamadık, yılmadık. Karanlıklardan hep beraber çıkacağız, birleşen ve üreten Türkiye'yi kuracağız.” dedi.

'SIĞINMACI SORUNUNDAÇÖZÜM SURİYE İLE ANLAŞMAK'

Sığınmacı sorununa dair görüşleri sorulan Doğu Perinçek, “Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan ülkemize milyonlarca sığınmacı geldi. Bunun çözümü var. Çözüm Suriye ile işbirliği yapmaktan geçiyor. Suriye'yle işbirliği yaparsak PKK temizlenir. ABD'nin güdümündeki terör örgütleri Türkiye'den ve Suriye'den temizlenir ve sığınmacılar büyük ölçüde ülkelerine dönerler. Bugünkü politika çok yanlış. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin meclisleriyle kantonlar kurma politikası, başımıza bela bir politikadır. Yeni egemenlik oluşturuyorsunuz. Türk ordusunun egemenliği altında yeni bölgeler yaratıyorsunuz. Bu neyi değiştirecek? Neyi çözecek? Bu sorunların çözülmesi için ben bir heyetle Suriye'ye gidiyorum. Sığınmacı sorununun çözümü, Suriye ile anlaşmaktan geçer.”

ARAP DÜŞMANLIĞI TEHLİKESİ

Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik bakışına dair soruyu yanıtlayan Perinçek, şöyle yanıt verdi: “Arap düşmanlığı kadar tehlikeli bir şey yok. Amerika ve İsrail'in istedigi seyler bunlar. Biz, dost olmak zorundayız. Arap-Afgan halkı arasında kışkırtmalar yapmak tamamıyla Amerika planıdır.”Perinçek konferansın ardından öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

Kaynak: Aydınlık .