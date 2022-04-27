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Perinçek'ten ''Kavala'' tepkisi: Gücünüz yetiyorsa gelin beni de alın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gezi davasında Osman Kavala ve 7 sanık için hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2022-04-27 09:29:16
Perinçek'ten ''Kavala'' tepkisi: Gücünüz yetiyorsa gelin beni de alın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'ın ‘Çıkış Yolu' programında Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi hakkında konuştu.

Gezi eylemleri düzenlediğinden dolayı Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası aldığı iddialarına yönelik Doğu Perinçek “Gezi direnişine biz de katıldık, Osman Kavala'lar hükümetin düşürülmesini istemiyor, biz düşmesini istiyorduk, hadi gelin beni de alın gücünüz yetiyorsa!” dedi.

Perinçek devamında da “Gezi eylemleri hükümete karşı bir protesto eylemleridir. Biz orda hükümet istifa dedik. Hatta Kavala'lar ‘hükümet istifa' fikrine katılmıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Perinçek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar. Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama.. Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbaşkan olduğu dönemde BOP Eşbaşkanı olduğunu söylüyordu. Biz de ona istifa et diyorduk. BOP Eş Başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ya da başbakanı olamaz. Türkiye'nin Anayasası'nda BOP Eş Başkanlığı diye bir kurum yok. Amerika'nın kurumlarından biri. Dolayısıyla hükümete istifa et demek tek başına suç değil bugün de yapılıyor gene suç değil. Ama biz Soros Vakfı ilişkisine karşıyız. Türk milletine karşı tavırlar bunlar. Ama suç başka bir şey siyasi hata başka. Suç Ceza Kanunu'nda tanımlanan eylemi işlemektir. Dolayısıyla başka suç tanımlarının kanıtı olduğu denildiği vakit deliller arasında anlamı olabilir. Ama tek başına suç oluşturan eylemler değil. .

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