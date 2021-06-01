Perinçek: Peker’i MOSSAD kontrol ediyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker hakkında, “MOSSAD’ın kontrolünde” iddiasında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in MOSSAD'ın kontrolünde konuştuğunu ileri sürdü.

Bu sözler üzerine Sedat Peker, Perinçek'e ‘ülkücü katili' diyerek Twitter'dan tepki gösterdi.

Peker sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"Sayın Doğu Perinçek, benim CIA'nın MOSSAD'ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. AK Parti'ye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya MOSSAD mı organize etti?

Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile MOSSAD'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?

Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.

Biz Başbuğ Alparslan Türkeş'ten öğrendiğimiz; ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık'ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.

Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim MOSSAD'ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin'e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. MOSSAD'dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak.

Vatan Partisi yöneticileri daha önce Sedat Peker'in Türkiye cephesine olduğunu söylemişlerdi. Sedat Peker'de sosyal medya hesabından Perinçek'i överken Vatan Partisi'nin yok sayılamayacağını söylemişti. Peker, "Vatan Partisi ülkemizin en önemli mihenk taşlarından biri demiş" ve Ulusal Kanal, Peker'in mesajlarını yayınlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.