DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı?
Faize Rafsancani: İran, İsrail’den daha fazla Müslüman öldürdü
HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te
FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı Bitcoin (kripto para) etkisi
Bardakçı: Abdülhamid'i deviren muhalefet ile bugünkü muhalefet aynı
Kırklareli kâbusu yaşadı! Çatılar uçtu, camlar patladı, ağaçlar devrildi
Elektrik faturaları iptal mi edilecek? Aralık ayı elektrik faturaları neden fazla geldi?
Milyonlarca modemi etkileyen kritik açık keşfedildi
Bitcoin 'ölüm kavşağı'na yaklaşıyor
Omicron Meclis'i de vurdu
2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar? Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi
JP Morgan'dan yatırımcıya kritik 'nakit' uyarısı
PIKTES öğretmenlerine kadro verilecek mi? PIKTES eğitimcileri kadroya geçecek mi?
'Zamlar aralık ayı faturalarına yansıdı' iddialarına EPDK’dan inceleme
Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?

TIMETURK / GÜNDEM / Perinçek: Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor

Perinçek: Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor

Ulusal Kanal'da Kazakistan'da yaşananlara değinen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 'Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri' diye konuştu.

2 Saat Önce
2022-01-12 08:30:39
Perinçek: Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirdi.

Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.

"BU İŞLER SİLAHLA ÇÖZÜLÜYOR"


Perinçek şöyle devam etti:

"Birinci çıkartacağımız ders bunlar ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir.

Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım.

Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar.

Üçüncü ders. Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü.ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor.

Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş